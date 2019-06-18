Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 715 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980. 10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785. 11 (11). Джон Иснер (США) — 2715. 12 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2695. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2615. 15 (15). Марин Чилич (Хорватия) — 2395. 16 (16). Гаэль Монфис (Франция) — 2055. 17. (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1970. 18 (18). Милош Раонич (Канада) — 1970. 19 (19). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1715. 20 (20). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 1690… 81 (81). Андрей Рублев (Россия) — 696.
Рейтинг WTA
1 (1) Наоми Осака (Япония) — 6377 очков. 2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685. 4 (4). Кики Бертенс (Голландия) — 5425. 5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925. 6. (6). Анжелик Кербер (Германия) — 4675. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967. 8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963. 9 (9). Слоун Стивенс (США) — 3682. 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565. 11 (11). Серена Уильямс (США) — 3411. 12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3366. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2953. 14 (14). Каролина Возняцки (Дания) — 2833. 15 (15). Ван Цян (Китай) — 2752. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2746. 17 (17). Мэдисон Кис (США) — 2615. 18 (18). Джоанна Конта (Великобритания) — 2430. 19 (19). Юлия Гергес (Германия) — 2400. 20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335… 29 (29). Дарья Касаткина — 1790... 45 (46). Анастасия Павлюченкова — 1185… 50 (52). Екатерина Александрова — 1143… 59 (60). Вероника Кудерметова — 971… 62 (63). Маргарита Гаспарян — 899… 73 (74). Анастасия Потапова — 815… 76 (76). Евгения Родина — 775… 79 (79). Вера Звонарева — 769… 85 (86). Мария Шарапова — 710. 86 (83). Виталия Дьяченко — 710… 92 (89). Анна Блинкова — 694.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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