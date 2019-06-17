Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы

Минэнерго в целом поддерживает предложение компании «Россети» об ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей, сообщили в министерстве.

«В целом Минэнерго России поддерживает инициативу ПАО "Россети". Разногласия по подходам дальнейшей реализации будут рассматриваться в установленном порядке в правительстве РФ»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее “Ъ” сообщил, что «Россети» настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года.

Подробнее об инициативе — в публикации “Ъ”.