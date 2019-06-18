Проект европейского истребителя пятого поколения был представлен на авиасалоне во Франции

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF) был официально представлен на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), проходящем в пригороде столицы в Ле-Бурже. Проект истребителя был создан объединенными усилиями Германии, Испании и Франции в рамках совместной программы Future Combat Air System (FCAS).

On the opening day of the Paris Air Show, the New Generation Fighter and Remote Carriers models were revealed by E.Trappier, Chairman & CEO of #DassaultAviation and D.Hoke, CEO of @AirbusDefence & Space, under the aegis of the President of the French Republic, E.Macron. pic.twitter.com/TkJbt2ZFXu — Dassault Aviation (@Dassault_OnAir) 17 июня 2019 г.

На презентации истребителя присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли, а также главы оборонных ведомств Германии и Испании Урсула фон дер Ляйен и Маргарита Роблес. На данном этапе министры подписали соглашение, регулирующее сферу работ каждой из стран в рамках NGF. Цель создания европейский самолета, по словам главы Dassault Aviation,— получить независимость от американских технологий. Компания Dassault Aviation наряду с Airbus выступает основным подрядчиком по разработке NGF.

Как заявила глава французского оборонного ведомства госпожа Парли, вооруженные силы Франции должны получить представленную модель истребителя пятого поколения в 2040 году.

Сегодня истребители пятого поколения уже созданы в ряде стран, в том числе в России и США. Бомбардировщик F-35 является новейшим истребителем пятого поколения американского производства. В конце 2018 года Япония согласовала закупку дополнительной партии американских F-35 к уже заказанным 42, став тем самым крупнейшим за пределами США покупателем F-35, опередив Великобританию. Также контракт на закупку партии американских истребителей пятого поколения подписала Турция. Но Конгресс США приостановил поставку бомбардировщиков в связи с решением Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Многоцелевой Су-57 является новейшими истребителем пятого поколения российского производства. Поставка первой партии Су-57 в Воздушно-космические силы (ВКС) России должна быть завершена в 2020 году. Новейшие истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В феврале 2018 года Минобороны направило несколько из них на сирийскую авиабазу Хмеймим. В мае 2019 года ведомство анонсировало закупку еще 76 новейших Су-57, которые должны поступить на вооружение трех авиационных полков к 2028 году. Контракт, по данным “Ъ”, оценивается в сумму до 170 млрд руб., что делает его крупнейшим в истории авиации.

Подробнее об амбициозном проекте Минобороны читайте в материале “Ъ” «Президент подал военным “Сухого”».