Проект европейского истребителя пятого поколения был представлен на авиасалоне во Франции

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF) был официально представлен на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), проходящем в пригороде столицы в Ле-Бурже. Проект истребителя был создан объединенными усилиями Германии, Испании и Франции в рамках совместной программы Future Combat Air System (FCAS).

On the opening day of the Paris Air Show, the New Generation Fighter and Remote Carriers models were revealed by E.Trappier, Chairman & CEO of #DassaultAviation and D.Hoke, CEO of @AirbusDefence & Space, under the aegis of the President of the French Republic, E.Macron. pic.twitter.com/TkJbt2ZFXu