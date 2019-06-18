Губернатор потянул штурвал на себя

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен ввести в Димитровграде Ульяновской области частичное внешнее управление, объясняя это неспособностью местной власти справиться с управлением городом. В гордуме заявляют, что долги сформировались не сейчас, а в 2015 году, и город сам может справиться с проблемами, если будет адекватное субсидирование и у города будет легитимный глава, которого уже более девяти месяцев не могут избрать из-за конфликта между региональной и муниципальной властью. В региональном заксобрании считают, что муниципалитету и региональной власти надо сделать шаги навстречу друг другу, политологи считают, что это вряд ли произойдет.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов снова раскритиковал «бездействие властей Димитровграда», сообщил в твиттере пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. По его словам, о проблемах Димитровграда Сергей Морозов заявлял и в пятницу, подчеркивая, что «ситуация плачевная, что свидетельствует о нежелании администрации и депутатского корпуса заниматься этими проблемами». По словам господина Гончарука, губернатор «поручил создать штаб, который будет решать вопросы жизнеобеспечения Димитровграда в ручном режиме». Фактически губернатор намерен ввести в Димитровграде частичное внешнее управление, о чем он заявил в воскресенье, обратившись к местной администрации и гордуме с предложением «по соглашению передать вопросы содержания города на региональный уровень». Как отметил Тимофей Гончарук, «область рассматривает юридическую возможность самостоятельно проводить необходимые работы по содержанию улично-дорожной сети без привлечения местной власти».

Незадолго до этого, 29 мая, к губернатору обратился и.о. главы Димитровграда Юрий Черноусов (он был рекомендован «Росатомом»), попросивший оказать содействие в выделении бюджету Димитровграда 91,2 млн руб. «в целях сокращения задолженности по исполнительным листам», из-за которых заблокированы счета муниципальных учреждений. «В противном случае существует реальная угроза жизнедеятельности города»,— отмечает господин Черноусов. Он считает, что «рост задолженности произошел еще при исполнении бюджета 2015 года». Всего, по его словам, объем долгов Димитровграда составляет 954,5 млн руб., и это больше, чем годовой объем всех доходов города (879,4 млн руб.).

В государственно-право­вом управлении администрации губернатора „Ъ“ пояснили, что если передавать полномочия, то придется инициировать принятие соответствующего регионального закона.

Впрочем, лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Айрат Гибатдинов заявил „Ъ“, что «фракция будет категорически против такого законопроекта», поскольку потребности в этом нет, «это пиар-ход, направленный на дискредитацию оппозиции, чтобы показать, что она якобы не справляется». Господин Гибатдинов заявляет, что задолженность сформирована предшественниками и «региональная власть опасается того, что оппозиция покажет всю их несостоятельность».

«Разобраться с благоустройством и ремонтом дорог мы можем и сами, были бы деньги, но в Димитровграде хроническое недофинансирование. Если штаб поможет городу привлечь средства, то мы только „за“. Но для начала надо решить проблему избрания главы города»,— заявил спикер гордумы Александр Ерышев.

Напомним, что минувшую пятницу уже второй раз было сорвано заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы Димитровграда, в связи с чем выборы гордумой мэра города, назначенные на 25 июня, могут быть окончательно сорваны. Оба раза причина срыва заседания — неявка всех четырех членов комиссии, назначенных губернатором (для кворума хватило бы одного). Все четверо опять заявили об уважительных причинах (отпуск, болезнь и т.д.), однако господин Гибатдинов заявил, что это был «обычный саботаж» и «если в третий раз заседание комиссии будет сорвано, несколько депутатов гордумы намерены объявить бессрочную ­голодовку».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Сергей Шерстнев сомневается, что передача полномочий состоится, «поскольку это очень длительный процесс», но полагает, что «назначение специального человека, способного разрулить проблемы города, было бы на пользу». «Обеим сторонам — и муниципальной, и региональной власти — надо бы сделать шаги навстречу друг другу»,— заметил он.

Юрий Черноусов считает, что «шаги навстречу друг другу возможны, и они есть», и «уже сейчас с помощью рабочей группы многое ­решается».

Иного мнения ульяновский политолог Николай Васин, отмечающий, что снижения напряженности в отношениях между гордумой и региональной властью, на которое надеялись в апреле-мае, не произошло, и «шагов навстречу, видимо, не будет». «Похоже, что региональную власть категорически не устраивает ситуация, когда во главе города может оказаться либо ставленник победивших сил, либо представитель федеральных структур»,— отметил ­политолог.

Сергей Титов, Ульяновск