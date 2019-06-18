Полицейского из Удмуртии приговорили к 7 годам колонии за фальсификацию дела о наркотиках

Суд в Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции к семи годам колонии общего режима за фальсификацию уголовного дела о наркотиках, сообщило управление судебного департамента республики. Бывшего полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) и незаконном хранении наркотиков в крупном размере (228 УК РФ).

Экс-начальник отдела для улучшения показателей подразделения возбудил уголовное дело против 52-летнего мужчины, которому была подброшена марихуана. Для этого он попросил своего знакомого забрать из тайника наркотики и заявить, что купил их у человека, против которого завели дело.

«Сфальсифицированные материалы оперативно-розыскных мероприятий послужили основанием для возбуждения уголовного дела и заключения потерпевшего под стражу. Уголовное преследование в отношении мужчины продолжалось на протяжении 9 месяцев, из них более двух месяцев мужчина содержался под стражей»,— говорится в заявлении департамента.

При вынесении приговора бывшему полицейскому суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, участие в боевых действиях, наличие государственных и ведомственных наград.

Напомним, внимание общественности к делам, связанным с наркотиками, было привлечено после резонансного уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 6 июня его задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали массовые протесты.

После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня принял решение о снятии обвинений с Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

О том, как Владимир Колокольцев снял уголовную ответственность с Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.