Глава региона обсудил перспективы развития площадки у ипподрома с «Таланом»

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ источник в краевом правительстве, в конце прошлой недели губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с генеральным директором строительной кампании «Талан» Константином Макаровым, в ходе которой они обсудили реализуемые и потенциальные проекты застройщика в Перми.

Стороны рассмотрели вопросы развития территории около ипподрома, условия и параметры перспективной застройки микрорайона Нагорного, а также возможность строительства здесь социальной инфраструктуры. Кроме того, обговорили возможность участия застройщика в новых проектах комплексного развития Перми, в том числе на территориях для расселения «аварийки».

В компании «Талан» подтвердили факт встречи гендиректора общества с губернатором Пермского края. «Обсуждали несколько вариантов развития территории на месте бывшего ипподрома. В компании еще нет окончательного решения по этому вопросу»,— отметили в компании.

Напомним, год назад ижевский девелопер выкупил часть территории бывшего ипподрома (шоссе Космонавтов, 162) у структур московского холдинга MallTech и стал собственником трех участков (площадью 2,7, 2,1 и 1,3 га). На указанных участках застройщик планировал построить жилье. Однако городские власти в прошлом году запустили процесс перезонирования территории — с зоны, разрешавшей жилищное строительство, на зону оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5), чтобы исправить несоответствие генеральному плану. Позже руководство края публично обозначило желание видеть на ипподроме аквапарк.