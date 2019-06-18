Игроки «Звезды» ушли из Центра спортподготовки

13 июня игроки, тренеры и сотрудники футбольной команды «Звезда» официально вышли из штата госучреждения «Центр спортивной подготовки», сообщила вчера пресс-служба клуба. С 14 июня они устроились на работу в АНО «Футбольный клуб „Звезда“ Пермь». Таким образом, в Перми создан самостоятельный футбольный клуб «Звезда».

Директором футбольного клуба остался начальник команды в ЦСП Валерий Волошин. Он же продолжит выполнять функции начальника команды, как и в предыдущем сезоне. Тренерский штаб во главе с Константином Парамоновым остается на своих местах. На данный момент «Звезда» проходит внештатную процедуру лицензирования в РФС для участия в предстоящем сезоне ПФЛ-2019/20 как самостоятельный футбольный клуб.

Напомним, к переходу на частное софинансирование клуб начал готовиться еще в прошлом году. Тогда в Перми была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб „Звезда Пермь“». Учредителями выступили начальник футбольной команды Валерий Волошин, главный тренер «Звезды» Константин Парамонов и старший тренер Алексей Попов. Организация была создана именно с целью привлечения спонсорских денег.

По такой же схеме работал с минспорта ФК «Амкар» — на каждый бюджетный рубль привлекался частный. Сейчас у «Звезды» два спонсора: ООО «ЛК-Транс» и научно-производственная компания «Химпром». ФК «Звезда» из краевого бюджета получает 45 млн руб. в год.

Ранее сообщалось, что губернатор края Максим Решетников поставил перед игроками «Звезды» задачу выйти в Первую лигу (ФНЛ).