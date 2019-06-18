Дума рассмотрит награждение двух руководителей Перми в августе

Как стало известно «Ъ-Прикамье», дума Перми перенесет на августовское заседание награждение почетным знаком и грамотой двух руководителей города — главы аппарата думы Сергея Романюты и замглавы Перми Игоря Субботина. На июньской «пленарке» будет рассмотрен вопрос о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» лишь спикера Юрия Уткина. Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что депутаты тем самым решили снизить градус общественного недовольства, вызванного награждением сразу троих чиновников.

Все они награждались за заслуги перед городом и в связи с юбилеями. Так, господин Уткин получит почетный знак «За заслуги перед городом Пермь» в связи с 55-летием, а господин Романюта — в связи с 60-летием. Замглавы Перми Игорь Субботин может получить почетную грамоту в связи с 50-летием. Всем номинантам полагается единовременная выплата — по 11,5 тыс. руб.