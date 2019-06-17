Алексея Хотина объединили с экс-директором филиала

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову. Она проходит по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера лишенного лицензии банка Алексея Хотина. Господину Хотину инкриминируется хищение 7,5 млрд руб.

По данным “Ъ”, Нина Чернова была задержана в минувшую пятницу. В воскресенье Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заключил ее под стражу до 14 августа.

Госпоже Черновой инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она проходит по уголовному делу, основные фигуранты которого — бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин и экс-председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев (оба были помещены под домашний арест). Расследование началось после того, как ЦБ направил заявление в МВД России и СКР о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ, в том числе по фактам выдачи «Югрой» невозвратных кредитов юридическим лицам, связанным с топ-менеджерами банка.

Впрочем, сначала Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Банк России настаивал на своем, но получил еще четыре отказа, с которыми, по данным источников “Ъ” в ЦБ, согласилась прокуратура.

6 июня 2018 года Банку России отказало уже следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы. После этого ЦБ направил заявления в центральные аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособные компании, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка. Все обращения были приобщены к первоначальному, однако проверки по нему снова закончились ничем.

В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им не дали ход. Последнее заявление Банка России о преступлениях в «Югре», в котором указывалось уже на все факты махинаций, было направлено в правоохранительные органы в феврале текущего года. Его проверили сотрудники ФСБ, ГУЭБиПК МВД и центрального аппарата СКР. В результате расследование все же началось.

Александр Александров