В Тамани швартуют инвесторов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) не будет концессионером порта «Тамань», проект реализует несколько стратегических инвесторов — такая схема обсуждалась в Минтрансе 10 июня. Росморречфлоту, «Росморпорту» и «РМП-Тамань» поручено до 28 июня сформировать финансовую и организационную модель проекта. Готовность стать одним из стратегических инвесторов уже подтвердило ОАО РЖД. Эксперты полагают, что именно позиция монополии оставляет проекту шанс на реализацию.



Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт» и принадлежащий ему предполагаемый концессионер сухогрузного района морского порта «Тамань» — «РМП-Тамань» — к 28 июня должны подготовить актуализированную финансовую и организационную модель проекта, следует из протокола совещания у главы Минтранса Евгения Дитриха от 10 июня (копия документа есть у “Ъ”). К тому же сроку должны быть представлены предложения по пулу стратегических инвесторов, проект уточненного плана-графика и предложения о дальнейшей реализации проекта.

Как сообщал “Ъ”, на совещании у вице-премьера Максима Акимова в конце мая выяснилось, что Минтранс так и не устранил замечания по предложенной модели строительства порта. Основные нарекания были со стороны Минэкономики и ФАС. Предполагаемый участник концессии ГТЛК также запросил дополнительное время на проработку проекта, сославшись на отсутствие необходимых 23 млрд руб. для взноса в уставный капитал концессионера (см. “Ъ” от 5 июня). В рамках ПМЭФ-2019 Евгений Дитрих подтверждал, что проект поручено еще раз обсудить с Минэкономики и ФАС.

Концессионное соглашение по проекту глубоководного порта «Тамань» планировалось заключить в апреле 2020 года. Концедентом выступит Росморречфлот, концессионером — ООО «РМП-Тамань» (принадлежит ФГУП «Росморпорт»). ГТЛК должна была получить 75% «РМП-Тамань», а затем продать доли стратегическим инвесторам. На первом этапе стоимостью 171,1 млрд руб. в 2024 году должны быть построены семь терминалов с общим грузооборотом 66,94 млн т.

В протоколе по итогам совещания от 10 июня зафиксирована позиция ФАС о том, что участие ГТЛК «не соответствует сути концессии», а также позиция самой компании, у которой «отсутствует возможность привлечения финансовых ресурсов для участия в проекте». При этом участники согласованно выступили за реализацию проекта на условиях концессии с вовлечением инвесторов-грузовладельцев в качестве стратегических инвесторов. Из протокола следует, что одним из таких инвесторов готово выступить ОАО РЖД.

Как отмечал в начале июня Евгений Дитрих, количество инвесторов постоянно меняется. В майской презентации Минтранса указано, что операторами морских терминалов на первом этапе должны стать «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «Металлоинвест», дочерняя структура «Роснефти» — «РН-бункер», «СДС-Уголь», группа компаний «Эфко» и «Ростех». По информации “Ъ”, первые три компании на совещании у Максима Акимова подтверждали свою заинтересованность в проекте.

Минэкономики, как следует из протокола, также обратило внимание, что «необходимо сбалансированное развитие портовых мощностей на Таманском полуострове». ФАС при этом указала, что строительство порта должно учитывать развитие терминалов группы ОТЭКО Мишеля Литвака (расположены в том же районе), в связи с чем «возникает необходимость обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре». Впрочем, в протоколе зафиксирована позиция ОАО РЖД, согласно которой провозная способность железных дорог в направлении портов Азово-Черноморского бассейна обеспечивает как текущую деятельность существующих терминалов, так и прогнозируемые объемы перевозки ОТЭКО и порта «Тамань».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что именно позиция ОАО РЖД, которое с учетом высокой значимости «Тамани» готово выступить инвестором, «является ключевым фактором, который обеспечивает возможность реализации проекта».

Анастасия Веденеева, Новороссийск