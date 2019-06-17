«Рано или поздно полыхнет»

Кремль официально прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области: «Это дело силовиков». По словам пресс-секретаря президента, Владимиру Путину оперативно доложили о ЧП в регионе — на прошлой неделе в Чемодановке произошла массовая драка со стрельбой и жертвами, после чего местные жители перекрывали федеральную трассу. Как сообщил губернатор области Иван Белозерцев, сейчас ситуация на месте спокойная. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе обращает внимание, что число громких происшествий в последнее время заметно возросло.

Село с прозаичным названием Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в течение нескольких дней получило всероссийскую известность. Это говорит о том, что события там произошли действительно значимые: не каждый день жители российской глубинки пытаются перекрыть федеральную трассу М5. И требуют даже не выплаты зарплат и пенсий, а элементарной защиты.

Как сообщается, вечером 13 июня бытовой конфликт между местными жителями перерос в массовую драку со стрельбой. «Бытовая почва» — это официальная версия. Под нее можно подогнать все что угодно. В Чемодановке говорят, что проживающие здесь цыгане приставали или даже пытались изнасиловать местную — видимо, русскую — девушку. За нее вступились, в результате погиб человек, еще пятеро получили ранения. Представители цыганской диаспоры утверждают, что все началось с ссоры детей у пруда.

Но как бы то ни было, теперь у одной части села есть опасения, что на помощь своим съедутся цыгане со всей округи. Поэтому граждане и решились перекрыть трассу — по-другому до силовиков не докричаться. Есть версия, что, когда началась бойня, правоохранители не торопились вмешиваться, якобы в полицию даже пришлось звонить не менее 15 раз. При том, что уже после случившегося приехало большое полицейское начальство, представители Следственного комитета. Прошли задержания подозреваемых.

И вот здесь начинается так называемая политическая часть: глава Пензенской области Иван Белозерцев обвинил в раскачивании ситуации враждебные силы. Цитата губернатора: «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, они есть в каждом регионе, они есть и у нас». Заодно власти решили обкатать новое законодательство: Роскомнадзор отчитался об удалении фейковых новостей из интернета. Не обошлось и без телезвезды Владимира Соловьева — он предложил не церемониться с информационными провокаторами, а сажать их.

И, тем не менее, людей все-таки услышали: полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сказал, что понимает проблемы жителей Чемодановки, взял ситуацию под контроль, обещал открыть отдел полиции и отремонтировать дороги. Раньше всего этого нельзя было сделать.

Руководство все-таки сумело отделить разгневанных граждан от засланных из Америки провокаторов.

Если следовать этой логике, наверное, именно они и пытались изнасиловать местную жительницу и тем самым спровоцировать массовые беспорядки. И на таком фоне ситуация вышла на уровень Кремля. Это становится традицией для подобных местных историй.

Дмитрий Песков указал, кто должен всем этим заниматься — силовики. Они сказали, что конфликт бытовой — вот пусть и решают проблему. Но президенту оперативно доложили в ходе его визита в Таджикистан. Владимир Путин в курсе всего, по-другому быть не может.

Нелишне напомнить, что в этом году это уже вторая подобная громкая история. В марте в Якутске трудовые мигранты изнасиловали местную жительницу. На улицу вышел не просто весь город, но и окрестности подъехали. Власти поступили относительно мудро — согласились на диалог. Скорее всего, именно поэтому удалось остановить массовые погромы.

Собственно, для сегодняшней России все это не новость — периодически вспыхивает то здесь, то там.

Объяснить все очень просто: национальный вопрос — это большая проблема. Если ей не заниматься, то рано или поздно полыхнет.

Но вместо этого мы ищем американских агентов, выявляем паникеров и распространителей фейков. А потом ситуацию разруливают из Кремля в ручном режиме. В таких случаях нужно сильное местное самоуправление — его нужно развивать, а не искать агентов Госдепа. Хотя, конечно, «Вашингтон против Чемодановки» звучит эффектно.