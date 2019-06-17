ПАРНАС снова зарегистрирует региональное отделение в Татарстане

Партия народной свободы (ПАРНАС) подаст документы на регистрацию нового отделения в Татарстане, сообщают Idel.Реалии. Напомним, в начале июня Верховный суд Татарстана по иску Минюста ликвидировало отделение партии.

В конце июня в Москве пройдет конференция ПАРНАСа, на которой будет принято решение о создании отделения.

Как писал “Ъ-Казань”, Минюст России, сославшись на неправильное оформление юридического адреса, подал иск в суд с требованием закрыть отделение. Один из лидеров партии в Татарстане Марсель Шамсутдинов объяснил это решение тем, что «власти не хотят» участия партии в выборах в Госсовет Татарстана.

Подробнее о ликвидации ПАРНАСа в Татарстане читайте в материале «ПАРНАС отправили по адресу».

“Ъ-Казань”