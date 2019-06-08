ПАРНАС отправили по адресу

Перед выборами в Госсовет Татарстана ликвидировано республиканское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС). Такое решение принял Верховный суд Татарстана, согласившись с претензиями Минюста России к неправильному оформлению юридического адреса отделения. В партии объясняют закрытие отделение тем, что «власти не хотят» участия партии в выборах в Госсовет Татарстана. Эксперты считают, что никакой «угрозы для властей» ПАРНАС в Татарстане не представляет.

В пятницу Верховный суд Татарстана принял решение о ликвидации татарстанского отделения ПАРНАС. Об этом «Ъ-Казань» сообщил представитель партии Марсель Шамсутдинов. По его словам, иск был подан управлением Минюста России по республике. Ведомство заявило о нарушении отделением требований федерального закона «О политических партиях».

Господин Шамсутдинов уточнил, что претензии были связаны с юридическим адресом партийной организации в республике. Отделение базировалось на улице Галиаскара Камала, где располагался офис компании Марселя Шамсутдинова. «Я принял решение выйти из бизнеса, но юридический адрес партийного отделения сохранился. Минюст был этим недоволен»,— рассказал «Ъ-Казань» партиец. В итоге управление федерального министерства в январе 2019 года обратилось в Верховный суд Татарстана и добилось приостановления деятельности отделения.

После этого Марсель Шамсутдинов занялся переоформлением юридического адреса. «Мы подали необходимые документы в Минюст, но нам заявили, что мы якобы допустили ошибки в оформлении. Этого не может быть. Документы оформлялись по шаблонам, которые готовили наши юристы в Москве. Во всех регионах эти документы принимали, а в Татарстане отказались»,— возмущается господин Шамсутдинов. Он уточнил, что затем Минюст вновь обратился в суд. На этот раз региональное управление потребовало ликвидировать отделение партии.

Господин Шамсутдинов уверен, что принятое решение связано с предстоящими выборами в Госсовет Татарстана, которые назначены на 8 сентября 2019 года: «Мы независимая организация в республике, и власти не хотят, чтобы наши члены стали кандидатами». Марсель Шамсутдинов добавил, что представители партии все равно будут участвовать в выборах — как самовыдвиженцы либо от партии «Яблоко». В частности, баллотироваться намерен новый председатель отделения партии Рамиль Ибрагимов и председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев. Господин Шамсутдинов добавил, что теперь отделение придется создавать заново: «Чтобы оспорить решение, на это уйдет много времени».

Партия народной свободы была создана в результате преобразования Республиканской партии России. Отделение в Татарстане с 2012 года возглавлял предприниматель Марсель Шамсутдинов. Региональное отделение активно сотрудничало с местным «Яблоком», коалицией за «Честные выборы» и Ассоциацией наблюдателей Татарстана. Серьезных электоральных успехов у ПАРНАС в Татарстане не было. В 2014 году на выборы в Госсовет Татарстана ее члены выдвигались от «Яблока», однако никто в парламент из представителей демократической оппозиции не прошел. На выборах в Госдуму 2016 года ПАРНАС в республике получила лишь 0,27% голосов избирателей и заняла девятое место. После такого поражения Марсель Шамсутдинов заявил о своем уходе с поста председателя. В начале 2018 года новым лидером был избран Рамиль Ибрагимов, но юридически председателем оставался господин Шамсутдинов.

Последние годы Марсель Шамсутдинов подвергался давлению со стороны властей. В марте 2017 года его оштрафовали на 10 тыс. руб. за то, что он вместе с пострадавшими клиентами разорившихся Татфондбанка и Интехбанка пришел к зданию Кабмина республики. А на митинге вкладчиков в апреле того же года предложил отправить в отставку правительство республики. За этот лозунг, как несоответствующий теме согласованной акции, суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Также господина Шамсутдинова судили за участие в антикоррупционном митинге сторонников Алексея Навального.

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Сергеев не исключает, что в отделении ПАРНАС «могли сами подставиться», однако полагает, что такая «зачистка перед выборами» выгодна властям республики. «Многих партий в Татарстане вообще не видно, но они продолжают существовать. ПАРНАС проявляла активность, однако ее отделение ликвидировали»,— объясняет он. Эксперт указывает, что «никаких серьезных результатов» ПАРНАС не могла получить на выборах в республике: «Угрозы для властей не было, но видимо решили подстраховаться».

Госсовет Татарстана будет переизбран этой осенью на ближайшие пять лет. 50 из 100 депутатов планируется избрать по партспискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов