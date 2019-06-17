17 июня, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню
социальные сети
Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

НПАТ проиграл в арбитраже

Суд постановил взыскать с перевозчика 1 млн. 227 тыс. рублей

от

Компания «НБК Трейд» поставила муниципальному предприятию чековую ленту, однако муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» не оплатило товар в полном объеме. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск компании «НБК Трейд» к «Нижегородпассажиравтотрансу» и постановил взыскать с должника 1 млн. 227 тыс. рублей.

Ранее Ъ ФМ НН сообщал, что кредиторская задолженность НПАТ на 1 января 2019 г. составила 1 млрд руб.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Подрядчика взяли под контроль В Нижнем Новгороде прошла проверка ремонта кровли домов
Суд решил судьбу «Новинки Smart City» Права на достройку жилищного комплекса переданы специализированному фонду
Городские тополя не пустят на дрова Они дают мало жара и много сажи
Неклюдово объедут Правительственные чиновники проинспектировали дорожное строительство на Кировском направлении
Большие споры в думе Сможет ли «Ростелеком» окутать город сетями?
Новая жизнь промзоны В Молитовском затоне до конца июня откроется обновленный пляж, на котором появятся лежаки, кабинки для переодевания, медицинский пункт, большой детский городок и чистый новый песок.
Профиль пользователя