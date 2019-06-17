НПАТ проиграл в арбитраже Суд постановил взыскать с перевозчика 1 млн. 227 тыс. рублей

Компания «НБК Трейд» поставила муниципальному предприятию чековую ленту, однако муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» не оплатило товар в полном объеме. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск компании «НБК Трейд» к «Нижегородпассажиравтотрансу» и постановил взыскать с должника 1 млн. 227 тыс. рублей.

Ранее Ъ ФМ НН сообщал, что кредиторская задолженность НПАТ на 1 января 2019 г. составила 1 млрд руб.