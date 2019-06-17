В Петербурге пришвартовался новейший французский катамаран Energy Observer

Экспериментальное судно-катамаран Energy Observer (Франция), работающее на комбинации чистых источников энергии, прибыло в Петербург в рамках кругосветного путешествия. Катамаран вошел в Неву в ночь на понедельник, 17 июня, и пришвартовался у Адмиралтейской набережной, сообщает ТАСС.

Energy Observer переоборудован из гоночного катамарана в плавучую лабораторию. Судно самостоятельно производит всю необходимую для своих нужд энергию. Целью его кругосветной экспедиции является тестирование в экстремальных условиях передовых технологий, использованных в создании катамарана.

Экспедиция, рассчитанная на шесть лет, началась в 2017 году. Планируется, что, совершая ее, судно посетит 50 стран и сделать 101 остановку. Проект получил официальную поддержку со стороны Европейского союза, ЮНЕСКО и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).