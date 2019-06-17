«Адмиралтейские верфи» нарастили выручку более чем на 50% по итогам прошлого года

Выручка АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по итогам 2018 года увеличилась более чем на 50% — до 41 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия за этот период составила 2,9 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее. Данные цифры содержаться в опубликованном компанией годовом отчете по итогам деятельности за 2018 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году «Адмиралтейские верфи» намерены удвоить число гражданских заказов, доведя их долю до 40% в портфеле компании.

Напомним, в настоящий момент на заводе строится ледостойкая платформа «Северный полюс» по заказу Росгидромета, а также серия рыболовных супертраулеров для ООО «РРПК».