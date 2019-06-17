Банк «Открытие» аккредитовал жилые комплексы ГК «ЮгСтройИнвест»

Жилые комплексы «Губернский» и «Панорама», возводимые строительной компанией «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре, получили аккредитацию банка «Открытие». Покупателям квартир банк «Открытие» предложит выгодные условия по ипотеке.

ЖК «Губернский» располагается в Прикубанском округе на улицах Семигорской и Понтийской. Этажность многоквартирных монолитно-кирпичных зданий варьируется от 18 до 24 этажей. Застройщик обустраивает микрорайон скверами, спортивными и игровыми площадками, беседками и аллеями для отдыха, зонами барбекю и всей необходимой инфраструктурой. На территории комплекса возведена самая большая и оснащенная в городе школа на 1550 мест и детский сад. Совсем скоро свои двери распахнет еще одно детское дошкольное образовательное учреждение с ясельными группами на 300 мест.

Жилой комплекс «Панорама» находится по ул. Восточно-Кругликовской. В непосредственной близости расположено большое количество объектов инфраструктуры, способствующих удобному и комфортному проживанию. ЖК «Панорама» – это полностью сданный микрорайон, находящийся в непосредственной близости от парка «Краснодар». На территории комплекса возведено 28 жилых домов и 3 детских сада. В каждом дворе обустроены детские и спортивные площадки, есть крытый тренажерный зал и скейтпарк, отделение почты, полиции и медицинский кабинет. Кроме того, микрорайон может похвастаться удобной транспортной развязкой.

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве банк «Открытие» предоставляет клиентам строительной компании «ЮгСтройИнвест» фиксированную процентную ставку – 9,8% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих ставка составит – 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

Более подробную информацию об условиях можно узнать на на сайте банка.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» основана в 2003 году Юрием Ивановым. За годы работы застройщик не раз был удостоен региональных и федеральных наград. Успешный опыт возведения микрорайонов ЮСИ применяет сразу в трех городах – Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уверенно входит в ТОП-5 лучших застройщиков страны. За 16 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 3,2 миллионов квадратных метров жилья, возвела 9 детских садов и 2 школы. А совсем скоро социальных объектов от «ЮгСтройИнвест» станет еще больше – будут сданы 2 детских сада и 2 школы. ЮСИ заботится о людях, а потому в микрорайонах создается все необходимое для уютной и комфортной жизни.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.