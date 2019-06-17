Спикер петербургского ЗакСа рассказал о задачах муниципальных депутатов

В Петербурге прошло предварительное голосование для выдвижения членов «Единой России» по выборам в муниципальные советы. В числе прочих в нем принял участие секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, который рассказал о том, какие задачи, по его мнению, должны ставиться перед муниципальными депутатами.

«Эти люди не должны заниматься политикой, их главная задача — реальная помощь жителям»,— заявил, в частности, господин Макаров, которого цитирует АБН.

Также спикер ЗакСа подчеркнул, что в выборах должны участвовать кандидаты, готовые «слышать каждого человека, чувствовать его боль, в ежедневном режиме заниматься решением насущных проблем, вкладывать свои силы и душу в то, чтобы каждый муниципалитет нашего города развивался и благоустраивался».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские активисты пожаловались в Горизбирком и ЦИК России на то, что многие муниципалитеты в Петербурге, по их мнению, фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.