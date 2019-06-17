Ак Барс Банк повысил ставку по вкладу «Уверенное будущее» до 9% годовых

C 17 июня Ак Барс Банк повысил базовую процентную ставку по срочному вкладу «Уверенное будущее» с 8,5% до 9% годовых. Программа действует при оформлении договора накопительного страхования жизни (НСЖ).

В рамках НСЖ вкладчики получают дополнительные преимущества. Все накопления будут защищены от возможных юридических притязаний, не подлежат декларированию и не делятся в случае конфискации имущества и развода. Также клиенты могут вернуть социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов, но не более 15,6 тыс. рублей. При наступлении несчастного случая программа обеспечивает единовременную выплату до 400% от гарантированной страховой суммы.

Клиенты могут заключить договор НСЖ со страховой компанией «АльфаСтрахование-Жизнь» или ООО «СК „Ренессанс жизнь“». Ежегодный страховой взнос составляет не менее 10% вклада и не менее 50 тыс. рублей.

По выбору вкладчика выплата процентов происходит либо в конце срока на счет вклада, либо ежемесячно на банковскую карту. Подробная информация о вкладе «Уверенное будущее» доступна на сайте или по бесплатному номеру 8 800 2005 303.

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