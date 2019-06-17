Дожди с грозами ожидаются в Самарской области в начале недели

В Самарской области во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В среду в регионе помимо осадков ожидаются грозы. В Самарской области в этот период будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе в этот день составит 22...27 °C. Ночью в Самарской области столбик термометра будет опускаться до 12...17 °C.

По информации Приволжского УГМС, в следующие дни в регионе «под влиянием Азорского антициклона осадки прекратятся, а температура воздуха начнет интенсивно повышаться, в дневные часы стремясь к 30° отметке».

Георгий Портнов