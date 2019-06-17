Renault Arkana будет стоить от 999 тыс. рублей

Компания Renault назвала стоимость нового купе-кроссовера Arkana на российском рынке — стоимость модели начинается от 999 тыс. руб.

Модель выйдет на рынок в четырех комплектациях (Life, Drive, Style и Edition One) с передним и полным приводом (с режимами 2WD, Auto и Lock), 114-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором и 150-сильным 1,3-литровым турбодвигателем, работающими в паре с 5- и 6-ступенчатой механической коробками передач и вариатором.

В зависимости от комплектации и типа силового агрегата купе-кроссовер будет стоить от 999 тыс. руб. до 1,5 млн руб. в лимитированной версии Edition One. Напомним, премьера серийного варианта Renault Arkana состоялась в мае 2019 года.