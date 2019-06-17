Прокуратура обжалует приговор уральскому бизнесмену по делу об истязании ребенка

Прокуратура Свердловской области обжалует приговор экс-владельцу «ITM-холдинг» Юрию Юдину, которого Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком на три года по делу об издевательствах над детьми. Гособвинитель требовал приговорить бизнесмена к пяти годам колонии общего режима.

Юрий Юдин обвиняется в том, что с 2014-го по 2018 год участвовал в четырех эпизодах истязания несовершеннолетних. Один из них произошел в селе Капасиха (под Нижним Тагилом) в частном доме, который относится к собственности компании. Известно о ситуации, когда он истязал детей с помощью ошейника с током и читал сотрудникам предприятия лекции о том, как правильно воспитывать детей. В августе 2019 года суд первой инстанции рассматривал в отношении него обвинение в истязании пятилетнего мальчика, однако статья была переквалифицирована на побои, и бизнесмен избежал наказания в связи с декриминализацией статьи. В конце декабря Свердловский облсуд отменил постановление об его освобождении от уголовной ответственности и дело вернули на рассмотрение суду первой инстанции.

В ходе следствия защита Юрия Юдина заявляла о необоснованности обвинений. По ее мнению, все дело было построено на клевете и оговорах недовольных бывших сотрудников компании. Нижнетагильское издание «Между строк» опубликовала видео с издевательствами бизнесмена над детьми.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «“Планета” воспитывала в собачьем ошейнике»