КСП выявила нарушения при аренде транспорта краевыми чиновниками

Контрольно-счетная палата (КСП) Пермского края выявила нарушения при закупках органами государственной власти Пермского края автотранспортных услуг. Как сообщается в отчете, размещенном на сайте КСП, в 2017 и 2018 годах на аренду транспорта было потрачено 20 млн руб. В ходе аудита было установлено, в частности, что краевой минсельхоз не предусмотрел представление в составе отчетных документов копий путевых листов. Это не позволило проверить исполнение контрактов на общую сумму 2,5 млн руб. Инспекции государственного строительного надзора вместо предусмотренного контрактом автомобиля бизнес-класса Toyota Camry фактически были предоставлены автомобили эконом-класса Skoda Oktavia либо Toyota Corolla. Вместо автомобиля эконом-класса Skoda Oktavia (без возможности предоставления эквивалента) исполнителем предоставлялся другой автомобиль эконом-класса — Toyota Corolla, Skoda Rapid или Lada Vesta. ТУ минсоцразвития края по Кунгуру вместо предусмотренного контрактами автомобиля Ford Mondeo или эквивалента принимались услуги с использованием автомобилей эконом-класса, не являющихся эквивалентами автомобиля Ford Mondeo. Были выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки КСП рекомендовала усилить контроль за закупками и проводить их в строгом соответствии с законодательством, а также принять меры к взысканию с исполнителей предусмотренных контрактами штрафных санкций по допущенным нарушениям.