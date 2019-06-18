Как работают суперосвежающие сыворотки, лосьоны и кремы и на какие средства нужно обратить внимание этим летом — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».
«Бодрящий» эффект в косметике часто достигается за счет спирта: испаряясь, он охлаждает кожу. Но иногда в нее просто добавляют ментол — компонент эфирного масла, содержащийся в листьях перечной мяты. Сам по себе он не понижает температуру тела, но при попадании на кожу вызывает четкое ощущение прохлады. Ментол действует на нервные окончания кожи, ответственные за определение температуры. И наш мозг получает сообщение о том, что тело охладилось, хотя на самом деле этого не было. Таким же образом работает и эвкалипт, еще один популярный ингредиент охлаждающих средств.
Поэтому многие кремы и лосьоны «после пляжа» содержат эвкалипт или ментол: они хорошо снимают ощущение жара и боли, вызванное чрезмерным воздействием солнца.
Важно помнить, что такие компоненты повышают чувствительность кожи, и если она уже сильно раздражена (как при сильном ожоге или дерматите), вместо успокаивающего эффекта, вы получите воспаление и зуд. Поэтому заливать в обычный лосьон для тела масло перечной мяты или брать на пляж антицеллюлитный крем с повышенной концентрацией ментола точно не стоит. А если ожог совсем сильный, лучше намажьтесь кремом с алоэ или огурцом. Они тоже холодят, но уже только за счет увлажнения.
Кстати, об антицеллюлитных свойствах.
Но от целлюлита, вопреки мифам, они не избавят, потому что целлюлит — это жировые клетки, а косметика может только лимфу разогнать.
И не забывайте, что после использования крема с ментолом необходимо как следует вымыть руки с мылом, перед тем как наносить косметику. И да, ментол — ночной кошмар слизистых покровов и свежих ссадин и царапин.
Охлаждающий стик, Milk
Модной американской марке, которую все никак не привезут в Россию, особенно удаются средства в стиках. Этот - не исключение: твердый гель с кофеином приятно холодит и уменьшает утреннюю отечность. Milk предлагают использовать это средство в зоне под глазами, но на самом деле можно смело кидать его в пляжную сумку и катать по всему лицу, чтобы охладиться (но не забудьте потом обновить слой санскрина).
Освежающий крем для ног Body Strategist, Comfort zone
Выручит после концерта, похода, долгой прогулки или просто долгого рабочего дня на ногах. Но если обувь натерла ступни до кровавых мозолей, стоит себя поберечь - этот крем сожжет все на своем пути. Еще у марки в той же линейке есть отличный крем для бедер, от морозной свежести которого тоже замирает дыхание.
Гель алоэ вера с мятой, St Barth
Не липкий, быстро впитывается, увлажняет, умеренно холодит, так что смело наносите его на кожу после бритья, как марка и рекомендует. Брать с собой на пляж его, правда, не очень удобно - стеклянный флакон, похожий на бутылку хорошего коньяка, весит прилично и грозит разбиться по дороге. Но если вы на машине и с большой сумкой, это не будет проблемой.
Тонизирующее масло Cooling Oil, Aveda
Подойдет как охлаждения тела после пляжи, так и для снятия напряжения и боли в мышцах. По первому ощущению кажется очень жирным, но на деле быстро впитывается и не пачкает одежду. Отдельные комплименты - аромату. Он чудесен как дуновение ветерка жарким летним вечером.
"Бриллиантовая" сыворотка для похудения, Eveline
Заслуженный хит женских форумов и бестселлер косметических супермаркетов. Растирание по коже этого геля после массажа сухой щеткой эквивалетно прыжку в сугроб во время крещенских морозов. Рекомендуется адептам идеи “печет\жжет\колется - значит работает” и просто любителям острых ощущений. Состав - классический для бюджетных антицеллюлитных средств: ментол, кофеин и несколько растительных экстрактов.
Освежающий спрей для тела Bronze Goddess, Estee Lauder
Волшебная штука, которая не увлажняет, не придает сияния, но охлаждает и пахнет на весь пляж. Чувство прохлады проходит через 3 секунды, а вот аромат держится на коже еще несколько часов. Стоит внимания, если вы большой фанат дтуалетной воды Bronze Goddess и даже в отпуск без нее не летаете.