

Как работают суперосвежающие сыворотки, лосьоны и кремы и на какие средства нужно обратить внимание этим летом — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».



«Бодрящий» эффект в косметике часто достигается за счет спирта: испаряясь, он охлаждает кожу. Но иногда в нее просто добавляют ментол — компонент эфирного масла, содержащийся в листьях перечной мяты. Сам по себе он не понижает температуру тела, но при попадании на кожу вызывает четкое ощущение прохлады. Ментол действует на нервные окончания кожи, ответственные за определение температуры. И наш мозг получает сообщение о том, что тело охладилось, хотя на самом деле этого не было. Таким же образом работает и эвкалипт, еще один популярный ингредиент охлаждающих средств.

Эти компоненты также работают как натуральный местный анальгетик. Их молекулы, называемые лигандами, впитываются в кожу и прикрепляются к опиоидным рецепторам в ее клетках, из-за чего они цепенеют, а вы не чувствуете боль.

Поэтому многие кремы и лосьоны «после пляжа» содержат эвкалипт или ментол: они хорошо снимают ощущение жара и боли, вызванное чрезмерным воздействием солнца.

Важно помнить, что такие компоненты повышают чувствительность кожи, и если она уже сильно раздражена (как при сильном ожоге или дерматите), вместо успокаивающего эффекта, вы получите воспаление и зуд. Поэтому заливать в обычный лосьон для тела масло перечной мяты или брать на пляж антицеллюлитный крем с повышенной концентрацией ментола точно не стоит. А если ожог совсем сильный, лучше намажьтесь кремом с алоэ или огурцом. Они тоже холодят, но уже только за счет увлажнения.

Кстати, об антицеллюлитных свойствах.

Эвкалипт и ментол заставляют сосуды расширяться, поэтому кремы для век с ними хорошо убирают утреннюю отечность, а лосьоны для тела делают кожу более упругой.

Но от целлюлита, вопреки мифам, они не избавят, потому что целлюлит — это жировые клетки, а косметика может только лимфу разогнать.

И не забывайте, что после использования крема с ментолом необходимо как следует вымыть руки с мылом, перед тем как наносить косметику. И да, ментол — ночной кошмар слизистых покровов и свежих ссадин и царапин.