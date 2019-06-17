Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, какой ущерб наносят хакеры бизнесу и можно ли защититься от их атак.

Только за время этой программы киберпреступники нападут на чей-то бизнес в среднем пять раз. Количества подобных событий можно не бояться лишь в том случае, когда полностью уверен в защите. К сожалению, пока злоумышленники совершенствуют свои инструменты быстрее, что подтверждается ростом финансовых потерь.

Если в прошлом году суммарные убытки компаний различных секторов экономики составили $1,5 трлн, то в этом году Сбербанк прогнозирует отметку уже в $2,5 трлн ущерба от кибератак. У специалистов Всемирного экономического форума есть еще более пугающие ожидания — $8 трлн глобальных потерь, правда, не раньше 2022 года.

Новые виды угроз и способы борьбы с ними чиновники, бизнесмены, IT-специалисты и независимые эксперты обсудят на организованном Сбербанком международном конгрессе по кибербезопасности, который стартует в этот четверг, 20 июня, в Москве в Центре международной торговли.

Уже можно говорить о том, что сегодня самый популярный метод проникновения в инфраструктуру компаний — фишинг: на него приходится более 60% атак на банковский сектор России и ряда европейских стран. Только с начала года специалисты Службы кибербезопасности Сбербанка заблокировали почти 2000 уникальных поддельных ресурсов, схожих с сайтом Сбербанка. И пока главный способ борьбы с фишингом — это обучение пользователей.

Каких еще ждать киберугроз в ближайшее время, расскажу в следующих программах.