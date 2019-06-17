МГУ открыл Институт теоретической и математической физики

В Московском государственном университете имени Ломоносова начал работу Институт теоретической и математической физики (ИТМФ). Новое подразделение МГУ займется научными исследованиями и подготовкой специалистов в области фундаментальной физики.

Как сообщают в вузе, ИТМФ занимается теорией струн, квантовой гравитацией, квантовой теорией поля и другими смежными направлениями. В сентябре ИТМФ и физический факультет откроют магистерскую программу «Квантовая гравитация и математическая физика». Институт возглавил Аркадий Цейтлин, российский и британский физик, один из крупнейших в мире специалистов по теории суперструн и теории поля. Институт открыт при содействии фонда развития теоретической физики и математики «Базис».

Александр Черных