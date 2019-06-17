«Магнит» начнет принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

В супермаркетах «Магнит» появились автоматы для использованных алюминиевых банок и пластиковых бутылок, говорится в сообщении компании. Пилотный проект реализуют совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, которая даст скидку за сдачу тары.

Фандоматы для вторсырья появились в супермаркетах «Магнит Семейный» в Москве, Красногорске и Краснодаре. «Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Крышки и этикетки перед отправкой снимать не нужно, сминать упаковку тоже. Когда покупатель кладет банку или бутылку в окно приема, сканер считывает штрих-код и распознает состав тары. Это исключает возможность того, что разные виды упаковки будут храниться вместе»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автоматы для использованных пластиковых бутылок появятся в московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель»).

Подробнее о пилотном проекте по приему вторсырья — в материале “Ъ” «Бутылка рубль бережет».