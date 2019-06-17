В администрации Оренбурга произошли новые кадровые перестановки

Галина Полякова покинула пост заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам. Об этом сообщает городская администрация.

Трудовой договор с Галиной Поляковой был расторгнут в минувшую пятницу. В этот же день Юрий Мельник вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации Оренбурга.

Ранее сообщалось о том, что с 10 июня текущего года Олег Филиппов занял пост начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Перед этим к исполнению обязанностей начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга приступил Максим Уваров.

Георгий Портнов