Парламент Дагестана согласовал кандидатуру нового прокурора республики

Депутаты Народного собрания Дагестана согласовали кандидатуру Алексея Ежова на должность прокурора республики. За это единогласно проголосовали 73 депутата, присутствовавшие на сессии парламента. Кандидатуру господина Ежова депутатам представлял заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Напомним, 5 июня Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора Дагестана Дениса Попова на пост прокурора Москвы. Спустя несколько дней генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал старшего советника юстиции Алексея Ежова, занимающего должность заместителя прокурора Дагестана, на пост руководителя этого ведомства.

Сегодня же Андрей Кикоть представил Алексея Ежова в качестве кандидата на должность прокурора республики председателю правительства Дагестана Артему Здунову, который исполняет обязанности главы республики на время болезни Владимира Васильева.

«Алексей Владимирович здесь с 2018 года в должности заместителя прокурора республики, курирует правоохранительный блок. Считаю, что он по всем своим деловым и личным качествам способен организовать работу должным образом»,— цитирует пресс-служба администрации главы и правительства республики слова замгенпрокурора.

Алексей Ежов работал на разных должностях в прокуратурах Черногорска, Абакана и Республики Хакасия. С мая 2017 года занимал должность прокурора Абакана. В апреле прошлого года был назначен заместителем прокурора Дагестана. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

Юлия Рыбина, Махачкала