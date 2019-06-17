Жилью в столице дали общую оценку

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, в какую сумму аналитики оценили стоимость всей недвижимости в Москве.

Аналитики и брокеры ставят перед собой порой, казалось бы, невыполнимые задачи, к примеру, оценить стоимость всей недвижимости города и еще сравнить стоимость всего жилья в разных городах и отследить динамику за несколько лет. А сколько же стоит все в жилье в Москве?

По оценкам компании Savills, совокупная стоимость жилого фонда российской столицы по состоянию на начало года составляет почти 56 трлн руб. Данный показатель с 2017 года вырос на 7%. Для сравнения — по итогам 2016-го совокупная стоимость жилой недвижимости составляла 52 трлн руб. За последние несколько лет стоимость жилого фонда Москвы выросла преимущественно за счет активного нового строительства. Так, согласно данным Росстата, Москва увеличила ввод жилья в 2018 году по сравнению с предыдущим годом более чем на 3,5%, до 3,54 млн кв. м.

В среднем доля жилой недвижимости, приходящаяся на одного москвича, эквивалента 4,4 млн руб. Наибольшая совокупная стоимость жилья — в Западном и Центральном округах Москвы: по 10 трлн руб. и почти 9 трлн руб. соответственно. Суммарно на данные локации приходится примерно 1/3 от всей стоимости жилой недвижимости столицы.

Годовой объем ввода жилья в Москве в соответствии с планами правительства города в следующем году составит 3,16 млн кв. м. В случае сохранения данных темпов и в дальнейшем, через три года, в 2022-м, совокупная стоимость жилья в Москве превысит 60 трлн руб.