Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, как в Греции появился рецепт мусаки и какие тайны с ним связаны.

В Грецию отправляемся сегодня, дабы попробовать самого популярного, загадочного и неповторимого блюда под названием «Мусака». В том виде, в котором ее готовят тысячи греческих хозяек, мусака появилась в 1920 году благодаря повару Николасу Целементесу. За основу своего блюда он взял арабский рецепт салата с баклажанами, к нему добавил мясо, а сверху полил соусом бешамель, рецепт которого позаимствовал у французских кулинаров.

Сегодня греки уверены, что мусака с баклажанами, не политая соусом бешамель, всего лишь жалкое подобие прекрасного блюда. Не будем спорить. На самом деле, история появления мусаки покрыта неопределенностью и загадками, и точную дату рождения этого блюда вряд ли кто возьмется назвать.

Одни предполагают, что греческой мусаке с баклажанами (без соуса бешамель) уже более 3000 лет. Другие считают, что мусака по-гречески в нынешнем виде — это плод смешения кулинарных традиций Средиземноморья с влиянием турецкой кухни: было дело, турки, скажем так, хозяйничали в Греции долгое время и не только на кухне...

Мне лично, больше нравится думать, что греческая мусака имеет многослойную структуру не просто так. Каждая часть удивительно вкусного блюда вобрала в себя кулинарные культуры разных стран и континентов слой за слоем. А именно в этом и заключается ее потрясающий и неповторимый вкус, так любимый во всем мире. В общем, именно мусака является самым наглядным примером того, что в Греции все есть. И все это обязательно нужно попробовать.