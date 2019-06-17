Мэрия Екатеринбурга вместе с полицией будут искать автора таблички «Город бесов»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал «провокацией» знак «Город бесов», установленный на Кольцовской трассе при въезде в город. «Табличку сняли буквально в течение 20-30 минут. Сигнал получили, тут же людей отправили и ее сняли. Дальше уже вместе с правоохранителями будем выяснять, кто табличку повесил. Я считаю, что для города ничего хорошего в этом нет. Мы будем следить, чтобы надписи не появлялись, это наша работа»,— сообщил глава города радиостанции «Говорит Москва».

Табличка «Город бесов» появилась сегодня утром, 17 июня. Вскоре знак убрали сотрудники ГИБДД. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил установить вместо нее знак «Город храбрых». «Кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. Давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. <...> У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города»,— сообщил он на своей странице в Instagram.

Изначально «бесами» жителей Екатеринбурга назвал Владимир Соловьев. Это произошло 16 мая на радиостанции «Вести FM». «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявил журналист, комментируя действия участников протестных акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Как Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере — в материале "Ъ-Урал"