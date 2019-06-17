«Назначая Фрэнка Лэмпарда на пост тренера, Роман Абрамович рискует»

Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером лондонского «Челси», на этом посту он сменит Маурицио Сарри, сообщает The Times. По информации издания, владелец клуба Роман Абрамович гарантировал Лэмпарду, как минимум, два сезона работы на посту наставника «Челси». Подробности — у спортивного обозревателя «Коммерсантъ FM» Владимира Осипова.

Фрэнк Лэмпард — легенда «Челси»: он играл за лондонский клуб 13 лет, долгое время был капитаном и его даже называли играющим тренером. И тем гарантиям Романа Абрамовича, который обещал Лэмпарду минимум два года на посту главного тренера клуба, можно верить, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Мы же помним про терпение Романа Абрамовича, действительно, можно мечтать о работе с таким президентом и владельцем клуба. Если он приглашает Лэмпарда, то дает ему шанс на ошибку. Я думаю, тренер будет пользоваться полной поддержкой со стороны всего менеджмента. Плюс, скорее всего помощники нового наставника команды помогут ему избежать каких-то тренерских ошибок. Кроме того, мы помним, каким капитаном и мотиватором на футбольном поле был Фрэнк Лэмпард. Я уверен, что он станет таким же тренером».

Но далеко не всем болельщикам «Челси» понравилась информация о назначении Лэмпарда. Дело в том, что опыта у него маловато, к тому же, первую попытку Лэмпарда взойти на тренерский мостик сложно назвать удачной. Его команда «Дерби Каунти» из Championship в премьер-лигу так и не вышла. Теперь же вторым клубом в тренерской карьере Лэмпарда будет «Челси», и уверенности, что в этот раз все получится, нет, уверен футбольный эксперт Константин Клещев: «Опыт — очень важная штука. Да, может быть вариант Зинедина Зидана или Хосепа Гвардиолы, то есть тех специалистов, которые, только закончив игровую карьеру, начали добиваться результатов на высочайшем уровне как тренеры. Тем более суперклубы, а к ним "Челси", безусловно, относится, имеют колоссальные возможности. Но сработает это или нет, пока непонятно.

Кроме того, я не слышал о Лэмпарде как о человеке, который имеет задатки выдающегося тренера.

Явных признаков того, что он — это, условно говоря, будущий сэр Алекс Фергюсон, как-то не было».

Так что опасения болельщиков понятны и, назначая Лэмпарда, Роман Абрамович, конечно, рискует, но имеет на это полное право, продолжает Юрий Белоус: «Это же воля собственника, он рискует своими деньгами. Вот если бы генеральный менеджер назначил Лэмпарда на этот пост, а потом бы отвечал, то еще надо было бы подумать. Я не хочу сравнивать, конечно, это ситуация другого уровня, но в свое время я назначил главным тренером Леонида Слуцкого вместо многоопытного тогда Валерия Петракова. И команда уже буквально через год уже играла в еврокубках».

Примеров, когда молодой наставник с ходу добивался успеха в серьезном футбольном чемпионате немало. Но каждый раз подобное назначение делит болельщиков на два лагеря. Объединить их теперь сможет только яркая игра «Челси» под руководством Лэмпарда и, конечно, его величество — результат.

Маурицио Сарри, с которым «Челси» выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне, продолжит карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб заплатит за переход тренера солидную компенсацию в €5 млн. По данным СМИ, руководство «Челси» планирует заплатить столько же клубу «Дерби Каунти», с которым у Лэмпарда подписан действующий контракт до лета 2021 года.