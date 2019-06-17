В Белоруссии россиянин приговорен к пяти годам колонии за поставки санкционной продукции

Суд Кобринского района Брестской области признал гражданина России виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Известно, что обвиняемый возглавлял ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс», его имя и фамилия не приводятся. По версии следствия, россиянин наладил канал поставки санкционной продукции и умышленно занижал налоговую базу. Суд приговорил его к пяти годам в колонии, а также конфисковал у него легковой Mercedes, шесть грузовиков и четыре полуприцепа.

Как сообщает Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии, дело было возбуждено в 2018 году. Следователи установили, что ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» несколько лет занималось реэкспортом санкционной продукции в РФ. За 2016–2017 годы и первый квартал 2018-го предприятие переправило в Россию более 1 тыс. большегрузных 20-тонных автомобилей «санкционки». Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги на сумму более 2,5 млн руб.

«Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках»,— уточняется в пресс-релизе. В КГК добавили, что в ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн руб. в качестве возмещения неуплаченных налогов.