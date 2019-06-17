Спецавтохозяйство по уборке Уфы закупит в лизинг восемь новых мусоровозов

17 июня, понедельник
МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы назначило на 28 июня и 5 июля два аукциона на отбор поставщика восьми мусоровозов в лизинг, а также запчастей. Совокупная начальная цена контрактов — 153,76 млн руб.
На покупку мусоровозов предприятие планирует потратить до 77,2 млн руб., на запчасти — 76,56 млн руб. Техника должна быть поставлена в течение 40 дней, запчасти — до конца декабря 2020 года.
Спецавтохозяйство — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Уфимской зоне. Выручка в 2017 году, по данным kartoteka.ru, составила 509,41 млн руб., чистая прибыль — 4,29 млн руб.