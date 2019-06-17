Гаджетам придали ускорение

Стремительный рост мобильного интернета – одна из главных тенденций последних лет. По данным исследовательской компании GfK, все больше людей пользуются интернетом по принципу mobile only, то есть выходят в интернет исключительно с мобильного устройства. Как следствие, растут и требования к гаджетам: они, в первую очередь, должны поддерживать современные стандарты связи. Например, в сети оператора Tele2 на юге с начала года доля девайсов с технологией 4G выросла на 16% и сейчас составляет почти половину от общего количества устройств.



Мобильные рекорды

К началу 2019 года аудитория Интернет-пользователей в России среди населения 16+ составила 90 миллионов человек, следует из данных исследовательской компании GfK. Это на 3 миллиона больше, чем в прошлому году. Таким образом пользователями Всемирной паутины на сегодняшний день являются 75,4% взрослого населения России.

Интересно при этом, что все больше россиян предпочитают выходить в интернет не с десктопов, а с мобильных устройств. К началу 2019 года доля пользователей интернета на мобильных устройствах достигла 61%, тогда как годом ранее этот показатель находился только на уровне 56%.

Исследователи также акцентируют внимание «на наиболее важном качественном сдвиге последнего времени» – стремительном росте аудитории пользователей mobile only. Это та категория людей, которая предпочитает исключительно мобильный доступ к Сети. Темпы прироста этой категории впечатляют. В течение года число таких абонентов выросло в два раза – с 18 до 35%. Таким образом, сейчас к этому сегменту относятся более трети от всех пользователей Интернета в России.

4G укрепляет позиции

Аналитики отмечают еще одну интересную тенденцию – наиболее быстрыми темпами растет аудитория, которая выходит в интернет со смартфонов. А вот доля планшетов постепенно снижается.

Об этом говорят и данные операторов. Так, по итогам четырех месяцев 2019 года доля смартфонов от общей базы устройств в сети Tele2 в макрорегионе «Юг» (включает Волгоградскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край и Республику Адыгею) достигла 67,3%. Рост составил 7,3 п. п. к аналогичному периоду прошлого года.

Поскольку смартфон постепенно становится единственной точкой входа в интернет, потребители готовы инвестировать средства в более современные устройства, поддерживающие высокоскоростной интернет. Так, в сети Tele2 доля смартфонов с поддержкой 3G за год снизилась с 42% от всех смартфонов в сети до 26%. Доля 3G-девайсов от общей базы устройств в сети составляет 22% - минус 9 п. п. к аналогичному периоду прошлого года.

В то же время стремительно растет популярность LTE-устройств. На конец апреля их доля достигла практически половины от общей базы устройств - 49%. Прирост аппаратов с поддержкой LTE от общего числа смартфонов в сети на юге составил 17 п. п. – 73%.

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2, связывает рост проникновения LTE-устройств, прежде всего, с их ценовой доступностью, а также с расширением зоны действия сети 4G. «По итогам 1 квартала 2019 года число базовых станций с поддержкой LTE в регионе выросло на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом, обладатели гаджетов с поддержкой LTE более активны в сети – их трафик в макрорегионе «Юг» за год вырос почти в 3 раза, тогда как общий трафик вырос только в два раза», - отметил Максим Митькин.

Битва брендов

В Tele2 также проанализировали, какие бренды пользуются наибольшей популярностью среди абонентов юга России. Лидерство осталось за маркой Samsung –смартфонами именно этого бренда пользуется четверть южных абонентов. На второй позиции - Apple, который занимает около 10% от общего количества устройств. Но не исключено, что в ближайшем будущем лидирующие позиции займут Xiaomi и Huawei, которые демонстрируют стабильный рост. За год доля таких смартфонов увеличилась почти в два раза - до 10% и 13% соответственно.

Чаще всего в первом квартале 2019 года абоненты на юге покупали устройства с диагональю экрана до 5,5 дюйма (36%). Тем не менее, растет категория тех, кто предпочитает более крупные девайсы, с диагональною более 5,5 дюйма. Доля фаблетов в сети Tele2 за год увеличилась в 2,5 раза и составила 32% от всех смартфонов.

Что касается России в целом, то по итогам первого квартала лидером по количеству проданных смартфонов стал китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei. Он занял 27% рынка по данным GfK. Следом идут Samsung (26,5%) и Apple (11%), а на четвертом и пятом местах расположились бренды Huawei и Xiaomi ( 9,2% и 6,1% соответственно).