В Липецкой области через десять лет задержан последний фигурант дела об убийстве

Сотрудники управления СКР по Липецкой области спустя десять лет после разбойного нападения и убийства местной семьи задержали последнего участника «преступной группы», сообщили в ведомстве. Он подозревается в разбое с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженным с разбоем (п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, пятеро жителей Лебедянского района, «договорившись о разбойном нападении на супружескую пару, проживавшую в селе Горицы», вечером 27 декабря 2008 года приехали в Добровский район. После этого, рассказали в СКР, подозреваемые оставили автомобиль в неприметном месте и попросили переночевать, сообщив хозяевам о поломке машины. «Ни о чем не подозревая, хозяйка дома, которая была хорошо знакома с гостьей, торговавшей одеждой в селе, впустила компанию в дом. Воспользовавшись тем, что хозяева потеряли бдительность, злоумышленники совершили разбойное нападение на хозяйку дома, ее супруга и 45-летнего сына, требуя от них деньги и ценные вещи. Пытая женщину, они сломали ей позвонки и задушили. По такому же сценарию злоумышленники расправились с ее мужем и сыном, скончавшимся от асфиксии»,– добавили в ведомстве. По данным следствия, подозреваемые похитили около 100 тыс. руб. и «другое имущество», а перед уходом открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу. «Однако взрыва не произошло. На следующий день тела родителей обнаружила их дочь, приехавшая с гостинцами к новогоднему столу»,– отметили в СКР.

Как установило следствие, в доме у потерпевших часто для временного проживания останавливались занимающиеся торговлей цыгане. В мае 2009 года были задержаны четверо, «которые не признали вины и выдвигали свои версии произошедшего, обличая друг друга». Суд приговорил их к «74 годам лишения свободы на четверых». Пятому участнику преступной группы удавалось скрываться, но через десять лет его задержали в Тамбовской области, где он проживал под чужим именем. «При предъявлении неопровержимых улик он признался в содеянном, подтвердив свои показания при их проверке в доме потерпевших. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,– отметили в СКР.

О долгом расследовании резонансного убийства в Орле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Орловский мститель получил компенсацию».

Владимир Зоркий