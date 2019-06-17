Кисловодский санаторий шесть лет недоплачивал работникам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства санатория в Кисловодске по факту невыплаты заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным источника „Ъ-Юг“, речь идет о санатории им. Семашко.

По данным следствия, учреждение с января 2013 по май 2019 года частично не выплачивало заработную плату трем сотрудникам. Сумма долга санатория по зарплате за это время составила около 900 тыс. руб.

Следователь провел выемку бухгалтерских документов, назначил бухгалтерскую экспертизу финансово-хозяйственной деятельности, чтобы определить точный размер задолженности.

Дарья Голякова