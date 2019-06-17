КРПК просит полицию проверить действия возможных мошенников в Березниках

Корпорация развития Пермского края (КРПК) предупреждает граждан о возможных мошеннических действиях юристов в микрорайоне Любимов, распространяющих на территории микрорайона Любимов в Березниках листовки с призывом воспользоваться услугами юристов, которые помогут жильцам вернуть деньги за некачественный ремонт в их квартирах. Юристы обещают гражданам компенсации по еще не принятым судебным решениям. Соответственно они не могут предоставить гарантий того, что после оплаты услуг расходы граждан будут компенсированы в судебном порядке. Так, за однокомнатную квартиру юристы обещают выплаты в 160 тыс. руб., за двухкомнатную — 220 тыс. руб., за трехкомнатную — 310 тыс. руб. и так далее. Вместе с тем авторы листовок призывают поторопиться получить компенсации.

«Все замечания по качеству квартир фиксируются на этапе приемки и являются обязательными для устранения со стороны КРПК. Акт приема-передачи квартиры фиксируется новоселами только тогда, когда они полностью удовлетворены ее состоянием. Кроме того, согласно закону застройщик в течение пяти лет несет перед жильцами гарантийные обязательства. В действиях авторов листовок мы видим явные признаки мошенничества и просим компетентные органы разобраться»,— заявили представители КРПК. Юристы КРПК обратились в ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой проверить законность распространения таких листовок.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.

Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тыс. человек. Переселение людей происходит путем использования механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется предоставить соцвыплаты еще 2722 березниковцам.