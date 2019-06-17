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Фото: Андрей Абрамов

Подрядчика взяли под контроль

В Нижнем Новгороде прошла проверка ремонта кровли домов

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Специалисты осмотрели три объекта, где недавно поменялся подрядчик. В доме № 20а по Южному шоссе и в доме №6 по улице Лескова работы на данный момент здесь выполнены на 50%. В доме № 4 и по улице Лескова работы находятся на стадии завершения. Об этом сообщил подрядчик Дмитрий Райкин.

Для наблюдения за ходом работ на объектах теперь можно следить в онлайн-режиме – для этого специально были установлены камеры видеонаблюдения на шести домах в Автозаводском районе. В ближайшее время аналогичное оборудование появится на объектах в Сормовском и Приокском районах. Об этом сообщил руководитель фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.


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