В бюджет Челябинска поступили средства на ремонт дорог

Депутаты гордумы Челябинска согласовали увеличение бюджета города. Большая часть средств выделена на ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород) уже приступил к исполнению контракта на 827,7 млн руб.

В бюджет Челябинска поступил 261,4 млн руб. налоговых доходов, 18 млн руб. от продажи муниципальных активов, 14 млн руб. от штрафов. Также были получены межбюджетные трансферты на 978 млн руб.

«Мы получили межбюджетный трансферт из области на реконструкцию улично-дорожной сети. Это почти 1 млрд руб. Ремонт дорог начался с улицы Худякова. У нас в реестре 18 улиц, содержание дорог, ямочный ремонт. Также деньги за счет наших дополнительных доходов пойдут на дотации молодым семьям. Вместе с деньгами, которые пришли из областного бюджета, у нас запланированы средства на расселение ветхоаварийных домов, которые попали в программу», - рассказал о распределении бюджетных средств спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров.