На Ставрополье мошенники обманули предпринимателей на 8 млн рублей

Жителя Ставропольского края подозревают в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (п. «б» ч. 2, ст. 173.1), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый с сообщником учредили юридическое лицо, используя документы подставных лиц и поддельные паспорта, и возглавили его.Затем злоумышленники разослали потенциальным покупателям ложную информацию, что их компания продает подсолнечное масло с минимальной наценкой. Во время телефонных переговоров мужчины использовали программу для смены голоса, а договоры поставки заключали по предоплате. Получив деньги за несуществующий товар, подозреваемый с сообщником их присваивали. Таким образом, злоумышленники похитили у предпринимателей более 8 млн руб.

Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Ставрополя. Сообщник подозреваемого пока не установлен, его дело выделено в отдельное производство.

Дарья Голякова