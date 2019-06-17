«Кинотавр» исследовал 90-е и измены

На «Кинотавре» оценили 90-е: главный приз фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Лента рассказывает о лидере преступной группировки, который любыми способами пытается обеспечить свою семью. За что критики отметили эту картину? И какие еще фильмы отметило жюри в этом году? Об этом — Андрей Загорский и Юлия Грицай.

Половина режиссеров — женщины, половина фильмов — дебюты. «Бык», получивший Гран-при, тоже первый полнометражный опыт Бориса Акопова. До этого недавний выпускник ВГИКа снимал только короткометражки. Теперь же Акопов обратился к теме 90-х и сделал это очень удачно, отмечает кинокритик Егор Москвитин: «Это очень важное высказывание о том, что современное поколение не верит в те 90-е, которые им предлагают, и хочет само разобраться в этом времени, докопаться до правды, высказаться по поводу своего существования в тот период. Ведь хоть мы и были детьми, но все равно являлись участниками этих событий. И то, что этот фильм заканчивается сценой, в которой Борис Ельцин говорит стране, что он уходит, а все герои смотрят на экран с совершенно разными выражениями лиц — кто-то с отчаянием, кто-то с презрением, кто-то с равнодушием, — это очень точная картина того мира, который был создан после этого заявления президента».

Фильму «Бык» достался также приз за лучшую операторскую работу. Создатели ленты в поисках места для съемок объездили соседние с Москвой регионы и обнаружили, что сегодняшняя Тверь отлично передает атмосферу 90-х.

Приз за лучшую женскую роль увезла с собой Виктория Толстоганова, сыгравшая в фильме «Выше неба». А лучшим актером стал Александр Кузнецов за работу в «Большой поэзии» Александра Лунгина. Сам сын Павла Лунгина за эту картину о двух инкассаторах с окраины Москвы получил награду как лучший режиссер. Приз же за лучший саундтрек достался психологической драме «Мысленный волк» Валерии Гай Германики.

В этом году на «Кинотавре» впервые показали сериал: пилотный эпизод «Шторма» Бориса Хлебникова продемонстрировали публике вне конкурса. Осенью он должен выйти в интернете.

Вообще, в 2019-м права на фильмы фестиваля охотно покупают стриминговые сервисы. Таким способом, как считают критики, «Кинотавр» пытается идти в ногу со временем.

Другая современная тенденция, на которую обратили внимание в Сочи — феминизм, рассказал редактор порталов «Кино-театр.ру» и «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Есть две ключевые мысли про "Кинотавр", которые кочуют из текста в текст, из спора в спор. Первая — что он, условно, разделился на две группы фильмов, так называемые мужские и женские. Вторая — что почти весь конкурс фестиваля касался вопроса измены, супружеских отношений и различных неприятностей внутри человеческих взаимоотношений. Это такие крупные темы, которые часто пересекались в рамках одной ленты».

Удачно выйти на большой экран удалось и режиссеру клипов группы «Ленинград» Анне Пармас, которая сняла «Экспонат», «Экстаз» и «В Питере пить». На «Кинотавре» она представила комедию «Давай разведемся». Публика оценила ее работу, удостоив приза зрительских симпатий.

В этом году зрителями «Кинотавра» стали более 12 тыс. человек, а его бюджет составил около 180 млн руб.