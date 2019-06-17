Россия и Китай подпишут новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект нового межправительственного соглашения с Китаем о безвизовых групповых туристических поездках. Минэкономики и МИД должны обсудить документ с китайской стороной и по достижении договоренности подписать новое соглашение. В него разрешено вносить изменения, «не имеющие принципиального характера», уточняется в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно проекту соглашения, срок безвизового пребывания членов туристических групп на территории РФ и Китая не должен превышать 21 день. Группа туристов может включать от трех до 50 человек, ее обязательно должен сопровождать представитель направляющей туристической организации.

Предыдущее соглашение с КНР о безвизовых групповых туристических поездках было подписано 29 февраля 2000 года. Оно утратит силу после подписания нового документа.

Организованные туристы из Китая и Ирана уже несколько лет пользуются правом безвизового въезда в РФ. Практика самостоятельного оформления электронных виз доступна для путешественников из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана и Саудовской Аравии. При этом посещать они могут лишь регионы Дальнего Востока. С 1 июля 2019 года аналогичный механизм должен заработать в Калининградской области.

Как Россия будет привлекать туристов, читайте в публикации “Ъ”.