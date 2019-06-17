Экс-глава НИИ травматологии получил три года колонии за растрату 10 млн рублей

В Новосибирске завершилось рассмотрение дела бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ФГБУ НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового. Центральный райсуд признал его виновным в хищении 10,7 млн руб. бюджетных средств и по ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) приговорил к трем годам колонии общего режима.

Смягчающими вину врача обстоятельствами суд признал награды, которыми были отмечены его заслуги в области здравоохранения, пенсионный возраст и наличие хронических заболеваний. Судом также удовлетворен иск Минздрава РФ к экс-главе института о возмещении ущерба. После оглашения приговора Михаила Садового взяли под стражу.

Дело в отношении директора НИИТО Михаила Садового управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области возбудило в начале 2018 года. Чекисты выявили крупные хищения из фонда заработной платы. Согласно материалам дела, в декабре 2014 года глава НИИТО выписал подчиненным щедрые премиальные. 90% суммы премии следовало обналичить и отдать в так называемую кассу взаимопомощи, откуда они и были похищены. Вторым фигурантом этого дела стал консультант НИИИТО по вопросам стратегического развития Сергей Поскочин, который находится в розыске по линии Интерпола.

Одновременно с возбуждением уголовного дела Михаил Садовой был уволен с должности директора НИИТО, которую занимал с 2006 года. Политсовет местного отделения «Единой России» приостановил его членство в партии.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Экс-директору НИИ напомнили о премиях».

Константин Воронов, Новосибирск