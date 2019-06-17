Тегеран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной программе

Тегеран намерен нарастить производство низкообогащенного урана и темпы его обогащения, сообщил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. По его словам, к концу месяца запасы урана в стране превысят 300 кг, оговоренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

«С сегодняшнего дня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 кг, которое продлится десять дней. Иными словами, 27 июня мы преодолеем этот потолок»,— сказал господин Камалванди (цитата по «РИА Новости»).

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

В мае 2019-го иранские власти решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» по СВПД. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения, усилив при этом военное присутствие в Персидском заливе.

Подробнее об отношениях двух стран читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».