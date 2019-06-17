Работа по решению проблем дольщиков в Новосибирске признана наиболее эффективной в России

В Новосибирской области сегодня реализуются 12 масштабных инвестиционных проектов (МИП), которые должны решить проблемы дольщиков как минимум 14 недостроенных домов. Эти меры, предпринимаемые правительством региона, получили высокую оценку на совещании в Минстрое РФ.

Как рассказал на встрече с коллегами заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в регионе добросовестным застройщикам земельных участков для завершения строительства «проблемных объектов» предоставляются субсидии на оплату договоров технологического присоединения «проблемных объектов» к инженерным сетям, благоустройство придомовой территории и установку лифтового оборудования, а также госсубсидии непосредственно участникам долевого строительства.

«С 2010 года в Новосибирске строительным компаниям были предоставлены 5 земельных участков на территории города общей площадью более 15 га, что позволило достроить пять долевых объектов,— доложил Алексей Колмаков.— Кроме этого, с 2015 по 2018 годы из областного и городского бюджетов предоставлено субсидий на оплату договоров технологического присоединения "проблемных объектов" к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования на сумму более 358 млн руб.».

Еще одним эффективным инструментом господдержки жителей Новосибирской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, по словам замминистра, стало предоставление целевой субсидии в размере до 200 тыс. руб. для достройки проблемного объекта. В реестр на получение субсидии в регионе сегодня включено 1183 человека, сумма выплаченных субсидий составила более 230 млн руб., в том числе в 2019 году 5 гражданам выплачена субсидия в сумме 1 млн руб.

Благодаря этим мерам в 2017 году в Новосибирске введены эксплуатацию 11 недостроев, восстановлены права 850 граждан. В 2018 году введены в эксплуатацию 9 «проблемных объектов», восстановлены права более 600 граждан. Всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию 100 таких долгостроев.