«Россети Сибирь» до конца года охватят «умными счетчиками» половину потребителей Красноярского края

Компания «Россети Сибирь» до конца 2019 года охватит интеллектуальными системами учета электроэнергии (ИСУЭЭ) до 50% всех потребителей на территории Красноярского края.

Программа по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии («умных счетчиков») действует в компании уже около 10 лет, однако в последние годы темпы ее реализации существенно возросли. Только с начала 2019 года в регионе было установлено 3,2 тысячи таких систем, таким образом общее их количество достигло 83 тысяч. К концу 2023 года охват интеллектуальными системами учета электроэнергии должен достигнуть 100%.

Внедряемые системы учета позволяют не только точно определять количество потребленной и переданной энергии и мощности, но и полностью исключить случаи энерговоровства. Использование этой системы позволило только в 2018 году сберечь 150 млн киловатт-часов на сумму около 300 млн рублей. Эти деньги направляются на модернизацию сети и повышение надежности энергоснабжения.

Помимо этого, благодаря интеллектуальным системам учета электроэнергии снижается риск технологических нарушений, повышается надежность энергоснабжения, а также бытовой комфорт потребителей, поскольку показания со счетчиков передаются в автоматическом режиме.

Активнее всего в крае «умные счетчики» в последнее время внедрялись в Емельяновском районе. Это связано в реализацией здесь проекта цифрового района электрических сетей. Речь идет о программном комплексе, обеспечивающем сбор, обработку и хранение всех поступающих данных учета электроэнергии, а также оперативной информации. Запуск проекта позволит сократить потери электроэнергии с 40% до 7%. В дальнейшем этот проект станет образцом для цифровизации всей территории Красноярского края.