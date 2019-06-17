ЛДПР и ПАРНАС выдвинули кандидатов на пост главы Липецкой области

16 июня на внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР «абсолютным большинством голосов» был выдвинут на должность главы администрации Липецкой области депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета парламента по обороне Александр Шерин. Об этом сообщили в партии.

14 июня «Партия народной свободы» на общем собрании членов реготделения назвала своим кандидатом оппозиционного депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова. «Это вторая политическая сила, которая публично поддерживает мое участие в губернаторских выборах»,— напомнил на своей странице в Telegram господин Хомутинников. В конце прошлого года о поддержке Олега Хомутинникова на выборах главы региона заявлял лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудкова. Накануне он пояснил в соцсети, что так как «Минюст держит нашу партию в подвешенном состоянии, мы не хотим рисковать и попросили коллег из ПАРНАСа от себя выдвинуть Олега Хомутинникова»: «Теперь он кандидат, поддерживаемый двумя партиями сразу. Следующая задача – муниципальный фильтр, полностью контролируемый “Единой Россией”». Кандидатам предстоит предоставить в избирательную комиссию 163 подписи муниципальных депутатов.

Напомним, что первым документы в областной избирком 14 июня для выдвижения на пост губернатора подал второй секретарь местного обкома КПРФ, депутат облсовета Сергей Токарев. В тот же день прошла партийная конференция «Единой России», на которой по итогам тайного голосования кандидатом на пост главы региона был определен врио губернатора Игорь Артамонов. Как ожидается, еще одним кандидатом, от «Справедливой России», станет депутат облсовета Лариса Ксенофонтова. Период выдвижения начался 12 июня и продлится до вечера 11 июля. Кандидаты на должность главы обладминистрации могут быть представлены только политическими партиями, самовыдвижение по региональному законодательству так и не было предусмотрено. Окончательный список претендентов на пост, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования 8 сентября, облизбирком после проверки всех поданных документов обещает определить не позднее 2 августа.

О том, кто собирается участвовать в выборах губернатора Курской области, в материале “Ъ-Черноземье” «Курские выборы теряют интригу».

Андрей Цветков