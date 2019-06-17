Собору в Екатеринбурге нашли пять адресов

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере — этот участок исключат из списка площадок, где может быть возведен собор Святой Екатерины, сообщил председатель городской думы Игорь Володин. Предполагается, что окончательное решение о месте строительства будет принято по итогам опроса горожан.

Конфликт вокруг возведения храма получил широкую огласку в середине мая — тогда на массовые акции вышли несколько тысяч человек. Анна Балтина, одна из лидеров протестов, рассказала «Ъ FM», что активисты воспринимают решение властей как долгожданное, однако опасения у людей остаются: «Этот участок все еще находится в перечне территорий религиозного назначения. Опасность пропадет только тогда, когда земля будет переведена в раздел площадей парков и скверов, а потом ей, как и следовало бы, нужно придать охранный статус. К сожалению, все документы на строительство у застройщиков есть.

Но заявление властей — это какой-то очередной этап в сохранении сквера. Поэтому можно порадоваться.

Естественно, сейчас конфликт идет на спад. Остальные площадки тоже нужно очень внимательно рассматривать на предмет конфликтности. Сейчас их осталось пять — в частности, это пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова. По-моему, это самый бесконфликтный участок, надо только договариваться с собственником этой земли. Дальше есть площадка на месте снесенной телебашни: этот вариант лично мне симпатичен, но там может возникнуть конфликт с мусульманами, потому что здесь давно обещали построить мечеть. Также есть предложение построить храм около центрального стадиона на улице Татищева или на месте приборостроительного завода. Кроме того, есть вариант возвести его за Макаровским мостом, который находится в акватории городского пруда, но здесь может возникнуть недовольство».

Ранее от идеи возведения храма в сквере отказалась РПЦ: в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла утверждается, что «в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора». Кроме того, по его словам, протестующие показали ненависть к Богу.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал поступок РПЦ мужественным, признав, что он дался нелегко. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, в свою очередь, уверен, что именно власть вынудила церковь принять такое решение: «Я так понимаю, это все-таки окончательное решение, принятое органами власти, которое было доведено до епархии. Это и объясняет столь резкое и эмоциональное высказывание во стороны РПЦ. Вероятно, власть знает немножко больше, чем мы, жители. В этой ситуации каждый воспринимает именно то, что он хочет услышать и увидеть. И епархия пытается, к сожалению, на мой взгляд, преподнести ситуацию так, что люди против храма, против бога. Представителей РПЦ я понять могу, это для них важный знаковый объект, который на протяжении уже шести лет пытаются реализовать.

Вместе с тем, я считаю, что история не закончилась.

Когда схлынут все эмоции, надо анализировать, смотреть и принимать, в том числе и кадровые решения в отношении чиновников, которые причастны к этому вопросу. Как мне кажется, именно на них лежит вина за этот конфликт, не на жителях и не на РПЦ».

Массовые протесты не приносили результата до тех пор, пока на них не обратили внимания в Кремле. 16 мая, отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места для строительства храма и тем самым уладить конфликт. Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников уверен, что только вмешательство федеральных властей сохранило сквер от застройки: «Вывод очень простой: в России полностью ликвидирована, демонтирована система местного самоуправления. Жители городов полностью устранены от какого-либо влияния на формирование городских органов власти. Все это приводит к таким ситуациям, потому что если бы местное самоуправление в какой-то мере выражало интересы горожан, а не только вертикали власти, то конфликта просто бы не было. Отказ строить церковь там, где собирались ее возвести, стал возможен отчасти из-за вмешательства Кремля, потому что, к сожалению, пока оклик из Москвы не прозвучал, застройщики были настроены достаточно решительно и, в принципе, готовились продолжать стройку, даже несмотря на начавшиеся к тому времени выступления».

Ожидается, что опрос о месте строительства храма пройдет 14-15 сентября.

Александр Рассохин, Григорий Колганов, Иван Якунин